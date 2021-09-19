Niğde'de köprüden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Niğde'de köprüden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Hamza Tav - Haberler | Güncel
Niğde'de köprüden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Niğde'de otomobilin köprüden düşmesi sonucu sürücü yaralandı.

Niğde'de otomobilin köprüden düşmesi sonucu sürücü yaralandı.

Devlet Bahçeli Bulvarı Bucak Çayır mevkisinde tali yolda seyreden H.S. yönetimindeki 50 FA 595 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak köprüden dere yatağına düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralanan sürücü H.S'yi Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ters dönen otomobil vinç yardımıyla yola çıkarıldı.

Niğde'de köprüden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Niğde'de köprüden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Niğde'de köprüden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Niğde'de köprüden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Hamza Tav - Son Dakika Haberleri
PENDİK'TE FECİ KAZA; 2 ÖLÜ, 2 YARALI (1)

PENDİK'TE FECİ KAZA; 2 ÖLÜ, 2 YARALI (1)

 Beylikdüzü'nde otomobiliyle markete girdi

Beylikdüzü'nde otomobiliyle markete girdi

 BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLİYLE MARKETE GİRDİ

BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLİYLE MARKETE GİRDİ
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Müge Anlı Eser Yenenler Burak Yamantürk
Spor Marcao Cristiano Şenol Güneş Halis Özkahya Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Niğde'de köprüden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 13:40:39. #1.12#