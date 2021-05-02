Niğde'de kız arkadaşını tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı
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Niğde'de kız arkadaşını tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı

Niğde'de kız arkadaşını tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde'de tartıştığı kız arkadaşını tabancayla vurarak ağır yaralayan zanlı, tutuklandı.

Niğde'de tartıştığı kız arkadaşını tabancayla vurarak ağır yaralayan zanlı, tutuklandı.

Kız arkadaşı K.Ç'yi (23) yaraladıktan sonra gözaltına alınan şüpheli G.K'nin (33) emniyetteki işlemleri tamamladı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, yaralı kadının hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

G.K, 1 Mayıs'ta telefonda tartıştığı kız arkadaşı K.Ç'yi evine giderek tabancayla yaralamış ve otomobiliyle Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinin önüne bırakıp kaçmıştı. Şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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