Niğde'de 'Kıskaç' operasyonunda 8 tutuklama

13.12.2019 22:41 | Son Güncelleme: 13.12.2019 22:50

Niğde'de silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kıskaç" adlı operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 8'i tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, örgüt kapsamında yağma, silahla tehdit, silahla yaralama ve çökme" suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.



Kent merkezinde 20 adrese düzenlenen eş zamanlı "Kıskaç" adlı operasyonda A.İ, K.K, C.Ç, A.Ç, S.Ç, E.Ç, V.C, B.K, M.K, D.B, A.S, E.D, Ş.G, S.Y, Ü.S, B.B. ve H.K. gözaltına alındı. Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.İ, K.K, A.Ç, S.Ç, M.K, A.S, Ş.G. ve Ü.S. çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Diğer 9 şüpheli ise savcılık ifadesinden sonra salıverildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA