Niğde'de kısıtlamaya saniyeler kala kaza: 2 yaralı
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Niğde'de kısıtlamaya saniyeler kala kaza: 2 yaralı

28.11.2020 22:06 | Son Güncelleme: 28.11.2020 22:10
Niğde'de kısıtlamaya saniyeler kala kaza: 2 yaralı

Niğde'de halk otobüsü ile otomobil sokak kesişmesinde kafa kafaya çarpıştı.

Niğde'de halk otobüsü ile otomobil sokak kesişmesinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Niğde Evleri Otağ sokakta meydana geldi. Sokak kısıtlamasının başladığı saatlerde Ömer K. yönetimindeki 51 H 0026 plakalı halk otobüsü ile Yavuz F.Ç. yönetimindeki 51 ABA 644 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası halk otobüsü bir apartmanın duvarına çarparak durabildi. Kazada halk otobüsü sürücüsü ile otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan sürücülerin durumlarının iyi olduğu bildirilirken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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