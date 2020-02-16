Niğde'de kıraathaneye kumar baskını
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Niğde'de kıraathaneye kumar baskını

Niğde'de kumar oynatılan kıraathaneye düzenlenen baskında kumar oynayan 3 kişiye 3 bin 675 lira ceza kesildi.

16.02.2020 14:59 | Son Güncelleme: 16.02.2020 14:59
Niğde'de kıraathaneye kumar baskını

'de kumar oynatılan kıraathaneye düzenlenen baskında kumar oynayan 3 kişiye 3 bin 675 lira ceza kesildi.


İl Asayiş ekipleri merkez Şahsüleyman mahallesinde bulunan bir Kıraathaneye yaptığı kontrolde işyerinin perde ile bölünmüş kısmında dört şahsın kumar oynadığı tespit etti. Kumar oynayan 3 kişiye kabahatler kanunundan toplam 3 bin 675 lira cezai işlem uygulandı. K.S ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Kumar malzemelerine de el konuldu. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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