Niğde'de kıraathaneye kumar baskını

16.02.2020 14:59 | Son Güncelleme: 16.02.2020 14:59

Niğde'de kumar oynatılan kıraathaneye düzenlenen baskında kumar oynayan 3 kişiye 3 bin 675 lira ceza kesildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri merkez Şahsüleyman mahallesinde bulunan bir Kıraathaneye yaptığı kontrolde işyerinin perde ile bölünmüş kısmında dört şahsın kumar oynadığı tespit etti. Kumar oynayan 3 kişiye kabahatler kanunundan toplam 3 bin 675 lira cezai işlem uygulandı. K.S ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Kumar malzemelerine de el konuldu. - NİĞDE

Kaynak: İHA