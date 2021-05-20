Niğde'de Kilise Tepesi'ndeki Türk bayrağı yenilendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Niğde'de Kilise Tepesi'ndeki Türk bayrağı yenilendi

Niğde'de Kilise Tepesi'ndeki Türk bayrağı yenilendi
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde'de Kilise Tepesi'ndeki 25 metrekare alanı kaplayan Türk bayrağı belediye ekiplerince yenilendi.

Niğde'de Kilise Tepesi'ndeki 25 metrekare alanı kaplayan Türk bayrağı belediye ekiplerince yenilendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kumluca mevkisinde bulunan ve mevsim şartları ile doğal nedenlerle yıpranan 25 metrekare alanda bulunan Türk bayrağını yaklaşık 5 saatlik süren çalışmayla yeniledi.

Ay ve yıldızı beyaz, zemini ise kırmızıya boyayan ekipler, ilerleyen günlerde bölgede ışıklandırma çalışması yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

Akar, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması
Akar, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Cansu Dere Ben Affleck Hülya Avşar
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Gökhan Töre Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Niğde'de Kilise Tepesi'ndeki Türk bayrağı yenilendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 18:40:16. #1.14#

title