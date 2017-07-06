Niğde'de Kaza Ölen 4 Kişi Toprağa Verildi

NİĞDE'de hafif ticari araç ile içinde 6'sı çocuk 11 kişinin bulunduğu otomobilin çarpıştığı kazada ölen 4 kişi toprağa verildi.



Niğde- Adana karayolu Kaynarca Köyü yakınlarında dün akşam meydana gelen kazada içinde 11 kişinin bulunduğu 44 yaşındaki Ramazan Karaduman yönetimindeki 81 BL 813 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 24 yaşındaki Yasin Yalçın yönetimindeki 51 DN 156 plakalı hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada 11 kişinin bulunduğu otomobildeki 32 yaşındaki Ebru Tuncer, çocukları 8 aylık Belinay ve 7 yaşındaki Yaren Tuncer ile yeğeni 5 yaşındaki Hazan Karaduman hayatını kaybetti, sürücülerle birlikte 8 kişi de yaralandı.



Niğde Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişinin cenazesi yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Ebru Tuncer ile 2 kızı Niğde'nin Çiftlik İlçesi'ne bağlı Azatlı Kasabası'nda, Hasan Karaduman'ın cenazesi ise Niğde'de toprağa verildi.



Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - Niğde