Karla kapanan yolda mahsur kalan sürücünün yardımına ekipler koştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Karla kapanan yolda mahsur kalan sürücünün yardımına ekipler koştu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Niğde'de kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan sürücü, ekiplerin yardımıyla köye ulaştı.

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Taksiyi kapısını tutarak durdurmaya çalıştı, yolcu son anda kurtuldu
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Taksiyi kapısını tutarak durdurmaya çalıştı, yolcu son anda kurtuldu

Niğde'de kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan sürücü, ekiplerin yardımıyla köye ulaştı.

Alınan bilgiye göre, Çamardı ilçesi Celaller köyünden Bor ilçesi Kılavuz köyüne gitmek için araçla yola çıkan O.Ç, Armutbelli mevkisinde kar yağışı ve tipi yüzünden mahsur kaldı.

Telefonla yardım isteyen O.Ç'nin bulunduğu bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgeye giden ekiplerin araçlarının açtığı izi takip eden O.Ç, Kılavuz köyüne ulaştı.

Karla kapanan yolda mahsur kalan sürücünün yardımına ekipler koştu
Karla kapanan yolda mahsur kalan sürücünün yardımına ekipler koştu
Karla kapanan yolda mahsur kalan sürücünün yardımına ekipler koştu
Karla kapanan yolda mahsur kalan sürücünün yardımına ekipler koştu

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Erkan Kandemir Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Esra Erol Birkan Sokullu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Ersun Yanal Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karla kapanan yolda mahsur kalan sürücünün yardımına ekipler koştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 16:42:12. #1.14#
title