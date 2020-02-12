Niğde'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 2'si çocuk 6 kişi tedavi altında
Haberler » 3. Sayfa » Niğde'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 2'si çocuk 6 kişi tedavi altında - Haberler

Niğde'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 2'si çocuk 6 kişi tedavi altında

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 2'si çocuk 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

12.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:28
Niğde'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 2'si çocuk 6 kişi tedavi altında

'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 2'si çocuk 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.


Merkeze bağlı Kasabasından karbonmonoksit zehirlenen İ.D (61), B.D. (35), C.D. (59), S.D. (29), B.N.D (9) ve M.D. (8) ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri devam eden 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler