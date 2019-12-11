Niğde'de karbonmonoksit zehirlenmesi
Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından 3 kişi etkilendi.
11.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:00
Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından 3 kişi etkilendi.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Sazlıca beldesinde evdeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından S.Y. (29), İ.S.Y. (11) ve G.Y. (5) zehirlendi.
Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA