Niğde'de karbonmonoksit zehirlenmesi
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Niğde'de karbonmonoksit zehirlenmesi

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.

02.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:28
Niğde'de karbonmonoksit zehirlenmesi

'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.

(23) ve Berna Yüce (22), merkeze bağlı beldesindeki evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

Kaynak: AA
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