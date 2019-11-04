Niğde'de karbonmonoksit zehirlenmesi

04.11.2019 12:42

Niğde'de 4 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Alınan bilgiye göre, Bor ilçesinde çadırda yaşayan Suriyeli Ragde El İbrahim (35) ile aynı aileden Saddam Herdu (9), Sabha Herdu (11), Rama Herdu (14), kusma ve bulantı şikayetiyle yakınları tarafından Bor Devlet Hastanesine getirildi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirtilen 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

Kaynak: AA