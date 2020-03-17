Niğde'de karbonmonoksit gazından etkilenen 7 kişi tedavi altına alındı
Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
17.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:54
Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Merkeze bağlı Yeşilgölcük, Kiledere ve Alay beldeleri ile merkez Selçuk Mahallesi'nde 3'ü çocuk 7 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.
İhbar üzerine sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA