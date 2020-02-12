Niğde'de karbonmonoksit gazından etkilenen 6 kişi tedavi altına alındı
Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Merkeze bağlı Edikli beldesindeki evlerinde İhsaniye (61), Bayram (35), Cenan (59), Saliha (29) Muhammed Ali (8) ve Beyza Nur Dana (9), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.