Niğde'de karbonmonoksit gazından etkilenen 6 kişi tedavi altına alındı
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Niğde'de karbonmonoksit gazından etkilenen 6 kişi tedavi altına alındı

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

12.02.2020 12:50 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:50
Niğde'de karbonmonoksit gazından etkilenen 6 kişi tedavi altına alındı

'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı beldesindeki evlerinde (61), Bayram (35), Cenan (59), Saliha (29) Muhammed Ali (8) ve Beyza Nur Dana (9), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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