Niğde'de karbonmonoksit gazı zehirlenmesi
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Yeşilgölcük, Niğde, 3. Sayfa

Niğde'de karbonmonoksit gazı zehirlenmesi

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından 3 kişi zehirlendi.

10.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:38
Niğde'de karbonmonoksit gazı zehirlenmesi

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından 3 kişi zehirlendi.


Niğde'de dün akşam etkili olan rüzgar soba zehirlenmelerine neden oldu. Merkeze bağlı Yeşilgölcük Beldesinde iki ayrı aileden A.Z.(47), B.Ö.(46) ve L.A (30) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.


Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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