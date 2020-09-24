Niğde'de karantinayı ihlal eden 5 kişi yurda yerleştirildi
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Niğde'de karantinayı ihlal eden 5 kişi yurda yerleştirildi

24.09.2020 17:19 | Son Güncelleme: 24.09.2020 17:23
Niğde'de karantinayı ihlal eden 5 kişi yurda yerleştirildi

Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan 5 kişi, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan 5 kişi, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Kentte kovid-19 testi pozitif çıkan ve evlerinden ayrılarak karantina kararına uymadıkları tespit edilen 5 kişi, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Sağlık ekipleri eşliğinde ambulansa bindirilen 5 kişi, Ömer Halisdemir Öğrenci Yurduna yerleştirildi.

Yurtta karantinaya alınan ve 900'er lire ceza verilen 5 kişiden, kaldıkları süre boyunca konaklama ücreti de tahsil edilecek.

Kentte, 22 Eylül Salı günü de 5 kişi, karantinayı ihlal ettikleri gerekçesiyle yurda yerleştirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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