Niğde'de karantina süresi dolanlar evlerine gönderilmeye başlandı Niğde'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilerek Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda karantinaya alınan 634 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edilmeye başlandı.

Niğde'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilerek Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda karantinaya alınan 634 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edilmeye başlandı.

Niğde'ye 27 ve 28 Mart'ta getirip Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki Ömer Halisdemir ve Sultan 1. Kılıçarslan yurtlarına yerleştirilen, aralarında öğrenci ve tır şoförlerinin bulunduğu 634 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.

Son sağlık kontrollerinde sorun olmadığı belirlenenlerden 280'i otobüslerle Adana, Osmaniye ve Mersin'e gönderilmeye başlandı.

Kalanlardan sağlık sorunu yaşamayanlar yarın memleketlerine gönderilecek.

Kaynak: AA