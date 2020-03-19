Niğde'de kar yağışı etkili oluyor
Niğde'de dün gece başlayan kar yağışı sabaha kadar devam etti.
19.03.2020 12:49 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:49
Niğde'de dün gece başlayan kar yağışı sabaha kadar devam etti.
Niğde Belediyesi, geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle ana arterlerde ve caddelerde kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı. Niğde-Çiftlik kara yolunun bazı bölümlerinde ise kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Karayolları 64. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda sıkıntı yaşanan yerlerde temizlik çalışması yürütüyor. - NİĞDE
Kaynak: İHA