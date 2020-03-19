Niğde'de kar yağışı etkili oluyor Niğde'de dün gece başlayan kar yağışı sabaha kadar devam etti.

Niğde'de dün gece başlayan kar yağışı sabaha kadar devam etti.

Niğde Belediyesi, geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle ana arterlerde ve caddelerde kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı. Niğde-Çiftlik kara yolunun bazı bölümlerinde ise kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Karayolları 64. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda sıkıntı yaşanan yerlerde temizlik çalışması yürütüyor. - NİĞDE

Kaynak: İHA