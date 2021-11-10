Niğde'de kar yağışı etkili oldu... Araçlar zor anlar yaşadı - Haberler
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Niğde'de kar yağışı etkili oldu... Araçlar zor anlar yaşadı

İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - Haberler | Genel

Niğde'de kar yağışı etkili oldu.

NİĞDE (İHA) - Niğde'de Kar yağışı etkili oldu... Araçlar zor anlar yaşadı

NİĞDE - Niğde'nin bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu.

Niğde -Çiftlik yolu Ketençimen mevkiinde kara hazırlıksız yakalanan araçlar kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Çiftlik ve Çamardı ilçelerinin yüksek yerleşim yerlerine sabah saatlerinde başlayan kar etkili oldu. Yağan kar ile beraber bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı.

Niğde'de kar yağışı etkili oldu... Araçlar zor anlar yaşadı

Niğde'de kar yağışı etkili oldu... Araçlar zor anlar yaşadı

Niğde'de kar yağışı etkili oldu... Araçlar zor anlar yaşadı

İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - Son Dakika Haberleri
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