Niğde'de kar nedeniyle mahsur kalan işçi kurtarıldı
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Niğde'de kar nedeniyle mahsur kalan işçi kurtarıldı

Niğde'nin Ulukışla ilçesine kar nediyle mahsur kalan işçi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

07.01.2020 13:44 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:49
Niğde'de kar nedeniyle mahsur kalan işçi kurtarıldı

'nin ilçesine kar nediyle mahsur kalan işçi ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre Ulukışla İlçesine 3 kilometre uzaklıktaki özel bir firmaya ait olan alçı şantiyesinde, yoğun kar ve tipi nedeniyle 1 işçinin mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler; amfibik arazi aracı ile mahsur kalan işçiyi kurtardı. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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