Niğde'de kar nedeniyle mahsur kalan işçi kurtarıldı
Niğde'nin Ulukışla ilçesine kar nediyle mahsur kalan işçi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Niğde'nin Ulukışla ilçesine kar nediyle mahsur kalan işçi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre Ulukışla İlçesine 3 kilometre uzaklıktaki özel bir firmaya ait olan alçı şantiyesinde, yoğun kar ve tipi nedeniyle 1 işçinin mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler; amfibik arazi aracı ile mahsur kalan işçiyi kurtardı. - NİĞDE