Niğde'de kar nedeniyle mahsur kalan işçi kurtarıldı

07.01.2020 13:44 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:49

Niğde'nin Ulukışla ilçesine kar nediyle mahsur kalan işçi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre Ulukışla İlçesine 3 kilometre uzaklıktaki özel bir firmaya ait olan alçı şantiyesinde, yoğun kar ve tipi nedeniyle 1 işçinin mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler; amfibik arazi aracı ile mahsur kalan işçiyi kurtardı. - NİĞDE

Kaynak: İHA