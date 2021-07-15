Kaplumbağa, hortumdan sızan suyla serinledi
Niğde sıcaktan bunalan bir kaplumbağa, şehitliğin bahçesinde hortumdan sızan suyu içerek serinledi.
Niğde sıcaktan bunalan bir kaplumbağa, şehitliğin bahçesinde hortumdan sızan suyu içerek serinledi.
Derbent Mezarlığı'ndaki şehitliğin bahçesinde dolaşan kaplumbağa, serinlemek için su aradı.
Çimleri sulamada kullanılan hortumdan sızan suyu fark eden kaplumbağa, hortuma yöneldi.
Burada susuzluğunu gideren kaplumbağa, sızan suyun altında durarak bir süre serinledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav