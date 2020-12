Kapatılan iş yeri ve çalışanlarının konutlarına yüzde 50 su indirimi

Niğde Belediyesi, Aralık ayı meclis toplantısında korona virüs salgını nedeniyle kapanan iş yerleri sahipleri ve çalışanlarının konutlarında kullandıkları su faturalarına yüzde 50 indirim yapılması kararlaştırıldı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir yaptığı açıklamada; Türkiye'de belediyeler arasında en ucuz suyu vatandaşa kullandıranın Niğde Belediyesi olduğunu söyledi.

Her zaman esnafın yanında olduğunu belirten Başkan Özdemir, şunları kaydetti:

"Şu an sokağa çıkma kısıtlaması var ama açık olan esnafımızla sohbet, istişare edelim sıkıntıları var mı yakından görelim istedik. Bizler belediye olarak esnaflarımızın her zaman yanındayız. Geçtiğimiz mecliste bir karar almıştık. Kapanan iş yerleri sahipleri ve çalışanlarının konutlarında kullandıkları su faturalarına yüzde 50 indirim yaptık. Daha öncesinde esnafımıza nakdi olarak destekte bulunmuştuk. Bu kısıtlamalar esnaflarımızı zorluyor. Yaşanan bu süreç boyunca belediye olarak elimizi taşın altına her zaman koyacağız. İmkanlarımız dahilinde, maddi ve manevi olarak sonuna kadar esnafımızın yanında olacağız. Biz Niğde Belediyesi başta olmak üzere milletvekillerimiz ve il başkanımız her zaman esnafımızın yanındayız. Elimizden geldiği kadar ve imkanlarımız dahilinde her zaman esnafımıza yardımcı olacağız. Kapatılan işyeri sahipleri ve çalışanları gerekli evraklar ile Niğde Belediyesine başvurdukları takdirde su kullanımında yüzde 50 indirim yapılacaktır. Vatandaşlar ayrıca detaylı bilgi almak için 444 51 01 numaralı telefonları arayarak bilgi alabileceklerdir."

"Her zaman görevimizin başındayız"

Niğde Belediye Başkanı Özdemir, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin ile birlikte çalışan esnaf ve görev yapan polisleri ziyaret etti.

Her zaman görevlerinin başında olduklarını belirten Başkan Özdemir, "Kent merkezinde çalışan belediye personeline teşekkür ediyorum. Çünkü belediye olarak sokak kısıtlamasında nerede ihtiyaç varsa her zaman görevimizin ve işimizin başındayız. Bu arada Veteriner İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler sokak hayvanlarını besliyor. Vatandaşlarımızdan talep olursa onlara yem veriyoruz onlar aracılığıyla da sokak hayranlarımızı besliyoruz" dedi.

Vatandaşların ne tür ihtiyaçları varsa belediye olarak her zaman yanlarında olacaklarını ifade eden Başkan Özdemir, "Whatsapp hattını kullanarak veya direkt belediyeye gelerek bizlere çok rahat ulaşabilirler. Birçok aileye sıcak yemek, gıda ve temizlik yardımı yapıyoruz. Kısıtlama günlerinde evden çıkamayanlara ve filyasyon ekiplerine belediye olarak destek oluyoruz. Sadece işimizi belediyecilik olarak görmüyoruz. Şehrimizin vatandaşımızın nerede ihtiyacı varsa her zaman yanlarındayız ve yanlarında olmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı