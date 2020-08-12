Niğde'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Niğde'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
12.08.2020 12:59 | Son Güncelleme: 12.08.2020 13:41
Niğde'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Eski Adana yolu Sazlıca beldesi yakınlarında Ömer D. idaresindeki 68 ABC 236 plakalı kamyon ile Murat A'nın kontrolündeki 51 DK 601 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücü Murat A. (40) ile aynı araçtaki Muhammet Ali Ö. (23) ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA