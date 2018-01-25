Niğde'de Kamuda Çalışan Engelli ve Hamilelere Kar Tatili

Niğde il merkezi ve birçok ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlilerine yarın bir gün idari izin verildi.

Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanlar, Valilik tarafından alınan karar doğrultusunda 26 Ocak 2018 günü idari izinli sayılacaklardır" denildi. - NİĞDE