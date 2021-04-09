Niğde'de kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Niğde'de kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

Anadolu Ajansı / Hamza Tav - Haberler | Güncel
Niğde'de kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" Niğde Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleşti.

"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" Niğde Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleşti.

Vali Yılmaz Şimşek, Valilikteki toplantıda, kadına yönelik her türlü şiddetinin ortadan kaldırılması için gerekli bütün önlemleri almayı amaçladıklarını söyledi.

Kadınların güçlendirilerek yeniden hayatlarının kontrollerini ellerine almalarını hedeflediklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Şiddete yönelik verilecek mücadele kolay değildir. Farkındalık, kurumlar arası işbirliği ve tüm paydaşların konuya dahil olmaları çok önem arz ediyor. Niğde'de şiddet mağduru ve kalacak yeri olmayan kadınların çocuklarıyla birlikte konuk evlerinde barınmalarını sağlıyoruz. Niğde'de elektronik kelepçe takip uygulamasına da başlandı."

Toplantıya, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Haydar Akar Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Burak Deniz Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Hakan Kutlu Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Niğde'de kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 16:11:27. #1.15#
title