Niğde'de kadın muhtar Kovid-19 sürecinde at sırtında hizmet veriyor Niğde'de İnönü Mahallesi Muhtarı Tuğba Somkaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde mahalle sakinlerine at sırtında hizmet ulaştırıyor.

Niğde'de İnönü Mahallesi Muhtarı Tuğba Somkaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde mahalle sakinlerine at sırtında hizmet ulaştırıyor.

Evlerine kapanan mahalle sakinlerini şenlendirmek için filmlerden esinlenerek kovboy şapkası ve kıyafeti giyen Somkaya, sokaklarda gezip vatandaşlarla sohbet ediyor, talepte bulunanların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Somkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri kovboy filmlerini ve atları çok sevdiğini söyledi.

"Kovboy kıyafetimi giyip ata binmeyi, sosyal mesafeyi koruyarak mahallelinin evlerine kapandıkları bugünlerde onlara görsel şov, şenlik gibi olsun diye düşündüm." ifadesini kullanan Somkaya, şunları dile getirdi:

"Hem mahalleyi teftiş ediyorum hem mahallelinin bir eksiği ve talepleri varsa onu yetkililere iletiyorum. Önceden bu dönemde mahallede dilek balonu, uçurtma şenlikleri yapardık, şimdi ise koronavirüs nedeniyle hiçbir etkinlik yapamıyoruz. Bu yıl da hem görsel şov hem de işimizi takip etme açısından atlı kovboy olmayı düşündüm."

Somkaya, şu ana kadar hep olumlu tepkiler aldığını belirterek, mahallelinin bu durumdan hoşnut olduğunu dile getirdi.

Mahalle sakinlerinden Ganimet Avcu da muhtardan çok memnun olduklarını ifade ederek, "Atıyla geliyor, yapamadığımız bir şey varsa hallediyor." dedi.

Kaynak: AA