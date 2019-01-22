Niğde'de Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operaysonları

Niğde'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satanlar ile kullanıcılarına yönelik çalışma kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir araçtan A.S, Ö.A. ve M.M.S'yi gözaltına aldı. Şüphelilerde ve araçta yapılan aramada 1,50 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Şüphelilerden A.S. ile irtibatta olan "Apaçi Y." isimli kişinin, 2 gün önce Nevşehir'den kente geldiğini tespit eden ekipler, İmam Hatip kavşağında durdurdukları bir araçta bu kişiyi de yakaladı.

Ekipler aramalarda, montunun yaka kısmında markanın yazılı olduğu bölümde alüminyum folyo içinde 16,40 gram, içlik olarak tabir edilen alt giysisinin lastik kısmında 1,30 gram, şüphelinin çorabını çıkardığı esnada yere düşen alüminyum folyo içerisinde 0,34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Araçta yapılan aramada da tabanca bulundu.

Y.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

M.M. A,A. G,O.T. ve M.G'nin Adana'da Niğde'ye uyuşturucu getireceğini tespit eden ekipler, Niğde POMEM civarında durdurdukları araçta yaptıkları aramalarda 3'lü piriz içine gizlenmiş 39,33 gram eroin buldu.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durdurdukları bir tırda 10 şişe kaçak votka ele geçirdi, sürücü M.R. gözaltına alındı.

Ekipler, Bor ilçesinde bir iş yerinin deposunda elektronik 2 terazi,

28 kilogram kıyılmış tütün, bin 960 satışa hazır makaron,

5 bin 200 boş makaron, 3 metal sigara sarma aparatı ele geçirdi, K.A'yı gözaltına aldı.

Kaynak: AA