Niğde'de kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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Niğde'de kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Niğde'de kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde'de düzenlenen operasyonda, kaçak sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de düzenlenen operasyonda, kaçak sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor ilçesinde A.Ö'nün kaçak sigara sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin evine düzenlediği operasyonda, bir miktar kaçak sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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