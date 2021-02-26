Niğde'de kaçakçılık operasyonu
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Niğde'de kaçakçılık operasyonu

26.02.2021 10:53 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:56
Niğde'de kaçakçılık operasyonu

Niğde'de kaçakçılık operasyonlarında 35 cep telefonu ile 690 paket sigara ele geçirildi, Suriye uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

Niğde'de kaçakçılık operasyonlarında 35 cep telefonu ile 690 paket sigara ele geçirildi, Suriye uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde gümrük kaçağı cep telefonu satan işletmelere yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler bir işyerinde 29 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi, işletmeci Suriye uyruklu M.S'yi gözaltına aldı.

Ekipler ayrıca, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsle kente kaçak sigara getirileceği bilgisi üzerine Şanlıurfa'dan gelen Suriye uyruklu A.B'yi terminalde yakaladı.

Şüphelinin valizinde 690 paket kaçak sigara ile gümrük kaçağı 6 cep telefonu bulundu.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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