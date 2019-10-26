Niğde'de kaçakçılık operasyonu

Niğde'de kaçakçılık operasyonu

Niğde'de kaçakçılık operasyonuNİĞDE - Niğde'nin Ulukışla ilçesinde polisin bir araçta yaptığı aramada, gümrük kaçağı bin 259 adet elektronik eşya ele geçirildi.

26.10.2019 17:19
Niğde'de kaçakçılık operasyonu

Niğde'de kaçakçılık operasyonu

NİĞDE - Niğde'nin Ulukışla ilçesinde polisin bir araçta yaptığı aramada, gümrük kaçağı bin 259 adet elektronik eşya ele geçirildi.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri Niğde-Adana otoyolu Eminlik gişelerinde durdurduğu 07 HOG 78 plakalı otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen bin 259 adet elektronik eşya ele geçirildi.

Ekipler, otomobil sürücüsü İbrahim B. Hakkında işlem yaptı.

Kaynak: İHA

VİDEO: Niğde'de kaçakçılık operasyonu
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