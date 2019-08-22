Niğde'de kaçak sigara operasyonu

22.08.2019 15:42

Niğde'de bir araçta 3 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, bir araçta kaçak sigara bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, tespit ettikleri aracı, Adana-Niğde otoyolu Eminlik gişelerinde durdurdu.

Pikap tarzı araçta yapılan aramalarda, kasanın altına zulalanmış gümrük kaçağı 3 bin 280 paket sigara ile 15 paket pipo tütünü ele geçirildi.

Araç sürücüsü M.Ş.K. hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA