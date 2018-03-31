Niğde'de Kaçak Sigara Operasyonu
Niğde'de park halindeki bir otomobilden bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Niğde'de park halindeki bir otomobilden bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin "Gümrük kaçağı sigara satan ve naklini yapan" kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, bir iş yerinin önünde park halinde bulunan 01 EMC 88 plakalı araçta, bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.