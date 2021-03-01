Niğde'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Niğde'de bir tarlada kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Yeşilgölcük Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesi Yatmış mevkisindeki bir tarlada kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, 4 zanlıyı kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Yaklaşık 8 metre derinliğindeki kazı alanında yapılan aramada, jeneratör, kazma, 2 kürek, elektrik kablosu, merdiven ve kova ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul