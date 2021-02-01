Niğde'de kaçak kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı
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Niğde'de kaçak kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı

01.02.2021 15:47 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:50
Niğde'de kaçak kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı

Niğde'de sit alanında kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de sit alanında kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesi Gölcükbaşı mevkisindeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Kazı alanında, tarihi eser olarak değerlendirilen 6 madeni para ve eşya ile detektör ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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