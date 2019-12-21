Niğde'de kaçak içki operasyonu
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Niğde'de kaçak içki operasyonu

Niğde'de yılbaşında piyasaya kaçak içki sürmeye hazırlandığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

21.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:14
Niğde'de kaçak içki operasyonu

'de yılbaşında piyasaya kaçak içki sürmeye hazırlandığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak içkiye yönelik çalışmada, S.K. ve H.M'nin Niğde'ye trenle kaçak içki getireceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, garda düzenledikleri operasyonda, S.K. ve H.M'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin çantalarında 22 şişe kaçak içki ve 27 sahte bandrol ele geçirildi.

Kaynak: AA
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