Niğde'de kaçak içki operasyonu
Niğde'de yılbaşında piyasaya kaçak içki sürmeye hazırlandığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
Niğde'de yılbaşında piyasaya kaçak içki sürmeye hazırlandığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak içkiye yönelik çalışmada, S.K. ve H.M'nin Niğde'ye trenle kaçak içki getireceği bilgisine ulaştı.
Ekipler, garda düzenledikleri operasyonda, S.K. ve H.M'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin çantalarında 22 şişe kaçak içki ve 27 sahte bandrol ele geçirildi.