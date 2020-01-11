Niğde'de kaçak avlanan 8 kişiye para cezası

11.01.2020 15:54 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:54

Niğde'de kaçak avcılık yapan 8 kişiye 21 bin lira para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Niğde Şubesi av koruma timleri, Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve avlaklarda kaçak avlanan 8 kişiyi otomatik 3 av tüfeğiyle suçüstü yakaladı.

Kaçak avcılara Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 18 bin 566 lira, avladıkları 4 hayvan için de 2 bin 560 lira para cezası verildi.

Kaynak: AA