Niğde'de kaçak avlanan 2 kişiye 6 bin 918 lira ceza kesildi Niğde'de kaçak avcılık yapan 2 kişiye 6 bin 918 lira para cezası uygulandı.

Niğde'de kaçak avcılık yapan 2 kişiye 6 bin 918 lira para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Niğde Şubesi av koruma timleri, fotokapan görüntülerinde Ulukışla ilçesi Horoz devlet avlağında, kaçak avlanan kişiyi tespit etti.

Suçüstü yakalanan kaçak avcılara, Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 6 bin 918 lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA