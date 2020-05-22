Niğde'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
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Niğde'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Niğde'de jandarma ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Niğde'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
22.05.2020 08:22 | Son Güncelleme: 22.05.2020 08:25

Niğde'de jandarma ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma Asayiş ekipleri Bor İlçesine Kemerhisar Kasabasında ve Ulukışla ilçesi Kılan köyünde uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve satan şahıslara yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonda M.D, A.B., S.C.U, M.D., F.D. ve H.E gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında, evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada 423 gr esrar, 0,53 gr Eroin, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet muşta, 2 adet bıçak ele geçirildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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