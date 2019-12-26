Niğde'de Jandarmadan kumar operasyonu

26.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:05

Niğde'de jandarma tarafından yılbaşı öncesi gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde kumar oynatılan bir kahveye baskın yapıldı.



Yapılan baskında 23 kişiye para cezası yazıldı.



Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Merkeze bağlı Çavdarlık köyünde bulunan kahvehaneye baskın yaptı. Kahvehanede yapılan kontrolde işletme sahibi A.E (39) ve ocakçı olarak çalışan M.K (41) kumar oynattığı esnada suçüstü yakalanarak suç unsuru malzemelerle birlikte gözaltına alındı.



Kumar oynamak için çevre köy ve kasabalardan gelen 23 kişiye kabahatler kanununa göre 320 TL idari para cezası uygulandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA