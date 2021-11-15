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Kaçak kazı yapan 2 kişi suç üstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kaçak kazı yapan 2 kişi suç üstü yakalandı

Niğde'de KOM ekipleri; kaçak kazı yapan 2 kişiyi suç üstü yakalandı.

NİĞDE (İHA) - Niğde'de KOM ekipleri; kaçak kazı yapan 2 kişiyi suç üstü yakalandı. Operasyonda ayrıca 17 tarihi obje ele geçirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenice Mahallesi'nde metruk bir binada kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, düzenlediği operasyonda, kaçak kazı yapan 2 kişiyi suç üstü yakaladı. Şüphelilerin kullandığı aletlere el koyan polis ekipleri, 17 tarihi objeyi ise Niğde Müzesine teslim etti.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - NİĞDE

Kaçak kazı yapan 2 kişi suç üstü yakalandı

Kaçak kazı yapan 2 kişi suç üstü yakalandı

Kaçak kazı yapan 2 kişi suç üstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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