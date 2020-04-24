Niğde'de İstiklal Marşlı ve konvoylu 23 Nisan coşkusu
Niğde'de İstiklal Marşlı ve konvoylu 23 Nisan coşkusuNİĞDE'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı sebebiyle Niğde'de vatandaşlar, saat 21.00'de balkonlara ve pencerelere çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.
24.04.2020 00:53 | Son Güncelleme: 24.04.2020 00:58
Niğde'de İstiklal Marşlı ve konvoylu 23 Nisan coşkusu
NİĞDE'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı sebebiyle Niğde'de vatandaşlar, saat 21.00'de balkonlara ve pencerelere çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu. Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı Niğde'de vatandaşlar, konvoy oluşturarak kutlamaları sürdürdü.
Kaynak: DHA