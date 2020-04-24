Niğde'de İstiklal Marşlı ve konvoylu 23 Nisan coşkusu Niğde'de İstiklal Marşlı ve konvoylu 23 Nisan coşkusuNİĞDE'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı sebebiyle Niğde'de vatandaşlar, saat 21.00'de balkonlara ve pencerelere çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Niğde'de İstiklal Marşlı ve konvoylu 23 Nisan coşkusu NİĞDE'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı sebebiyle Niğde'de vatandaşlar, saat 21.00'de balkonlara ve pencerelere çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu. Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı Niğde'de vatandaşlar, konvoy oluşturarak kutlamaları sürdürdü. Kaynak: DHA