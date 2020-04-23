Niğde'de İstiklal Marşlı ve konvoylu 23 Nisan coşkusu
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Niğde'de İstiklal Marşlı ve konvoylu 23 Nisan coşkusu

NİĞDE'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı sebebiyle Niğde'de vatandaşlar, saat 21.00'de balkon ve pencerelere çıkarak İstiklal Marşı okudu.

23.04.2020 23:53 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:53
Niğde'de İstiklal Marşlı ve konvoylu 23 Nisan coşkusu

NİĞDE'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı sebebiyle Niğde'de vatandaşlar, saat 21.00'de balkon ve pencerelere çıkarak İstiklal Marşı okudu. Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı Niğde'de vatandaşlar, konvoy oluşturarak kutlamaları sürdürdü.

Koronavirüs salgını nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması kararının alınması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı evlerde kutlandı. Evlerini Türk Bayraklarıyla süsleyen vatandaşlar, saat 21.00'ı gösterdiğinde balkonlarına ve pencerelerine çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Ardından da balkonlardan ve pencerelerden şarkılar söylendi.

CADDELER ARAÇ KONVOYU OLUŞTU

Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı Niğde'de ise saat 21.00'de İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından vatandaşlar araçlarıyla konvoy oluşturdu. Yüzlerce araçtan oluşan konvoyla cadde ve sokaklarda tur atan vatandaşlar korna çalarak 23 Nisan'ı kutladı. Bu coşkuya evlerinde bulunan vatandaşlanda Türk bayrakları sallayıp, alkış ile destek oldu.


Kaynak: DHA

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