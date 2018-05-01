İşçi Bayramı'nda, 2 İşçinin Güvenlik Önlemi Almadan Çalıştığı Anlar Yürekleri Ağza Getirdi

Niğde'de hiçbir önlem almadan bir binanın balkonuna alçı çeken işçilerin görüntüsü görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

HİÇBİR GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMADAN BALKONDA ÇALIŞTILAR

Niğde'de iki inşaat işçisinin bir binanın balkonuna alçı çektiği anlar kaydedildi. Hiçbir önlem almadan demir korkuluklara çıkan ve üstteki dairenin balkonuna tutunarak çalışan bir işçi kendisini uyaranlara aldırış etmeden alçı çekmeye devam etti.

İŞÇİYİ GÖRÜNTÜLEYENLER TEPKİ GÖSTERDİ

İşçileri görüntüleyen vatandaşlar da iş güvenliği olmamasından yakınırken, "İşçinin canı tehlikede, hiçbir emniyet önlemi almadan çalışıyor. Hem kendi canı hem de aşağıdakilerin canı tehlikede" diyerek tepki gösterdi.

Hiçbir güvenlik önlemi almayan inşaat işçisi tek eliyle tehlikeli bir şekilde alçı çekmeye devam etti.