İşçi Bayramı'nda, 2 İşçinin Güvenlik Önlemi Almadan Çalıştığı Anlar Yürekleri Ağza Getirdi
Niğde'de 2 işçi, hiçbir güvenlik önlemi almadan balkon korkuluklarına çıkıp üst kattaki balkonun duvarlarına alçı çekti. İşçilerin ölümle dansını görüntüleyenler inmelerini isteyip tepki gösterdi.
Niğde'de hiçbir önlem almadan bir binanın balkonuna alçı çeken işçilerin görüntüsü görenlerin yüreğini ağzına getirdi.
HİÇBİR GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMADAN BALKONDA ÇALIŞTILAR
Niğde'de iki inşaat işçisinin bir binanın balkonuna alçı çektiği anlar kaydedildi. Hiçbir önlem almadan demir korkuluklara çıkan ve üstteki dairenin balkonuna tutunarak çalışan bir işçi kendisini uyaranlara aldırış etmeden alçı çekmeye devam etti.
İŞÇİYİ GÖRÜNTÜLEYENLER TEPKİ GÖSTERDİ
İşçileri görüntüleyen vatandaşlar da iş güvenliği olmamasından yakınırken, "İşçinin canı tehlikede, hiçbir emniyet önlemi almadan çalışıyor. Hem kendi canı hem de aşağıdakilerin canı tehlikede" diyerek tepki gösterdi.
Hiçbir güvenlik önlemi almayan inşaat işçisi tek eliyle tehlikeli bir şekilde alçı çekmeye devam etti.
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EYT LİLERİ EMEKLİ YAP OY ALCevap Yaz Yayından Kaldır
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Tek bugüne özel değil bu her daim böyleCevap Yaz Yayından Kaldır
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Derhal kemerelerinizi bağlayınCevap Yaz Yayından Kaldır
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Büyük cezalar verilmeli, Hatta hapis cezalar Kim suçluysa ona verilmeli.Burda patron iskeleyi hizmete koymus, suçlu ya chef ya da isci.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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50 defa şantiyede.. Emniyet kemerlerinizi takın diyoz.. Sırtımızı döndüğümüzde çıkarıyorlar.. Hep işveren suçlu deyil...Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır