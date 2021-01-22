Niğde'de iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
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Niğde'de iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

22.01.2021 11:25 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:28
Niğde'de iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Niğde'nin Bor ilçesinde, sit alanında iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı.

Niğde'nin Bor ilçesinde, sit alanında iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukurkuyu beldesi Kule mevkisindeki sit alanında izinsiz kazı gerçekleştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, 6 kişiyi iş makinesiyle kazı yaparken suçüstü yakaladı.

İş makinesine el koyan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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