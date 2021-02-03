Niğde'de "İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması Toplantısı" yapıldı

Niğde'de "İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması Toplantısı" yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası (NİTSO) Salonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Tanıtma Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, kentteki turizm sektöründe faaliyet yürütülen özel işletmeler ile kamu kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi.

Vali Yılmaz Şimşek, burada yaptığı konuşmada, Niğde'nin Kapadokya'nın giriş kapısı olduğunu belirtti.

Binlerce yıllık tarihi geçmişi ve zenginliğiyle ön plana çıkan Niğde'nin, emsalsiz coğrafyası ve doğal kaynaklarıyla hem turizm hem de kültür birikimi bakımından eşsiz değerlere sahip olduğuna dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Üzülerek ifade etmek isterim ki Niğde, dağcılık ve doğa sporları merkezi olan Aladağlar ile Çiftehan kaplıcalarıyla, doğal sit alanlarıyla, Tyana Antik Kenti ve topraklarında barındırdığı nice tarihi eserleriyle bilinse de bugüne kadar turizm açısından yeterli görünürlüğe sahip değil. Niğde'nin tarihi, turistik, kültürel ve ekonomik değerleriyle doğal güzelliklerini yurt ve dünya geneliyle buluşturmak amacıyla 'Marka Kent Niğde' Projesi hayata geçirildi. Tanınırlık ve kent imajı arttıkça turizm çeşitliliği ve geliri de artacaktır. Bu sayede ilimizin turizm potansiyelinde önemli gelişmeler sağlanacak. Niğdemizin, 'İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması' kapsamında bütün değerlerinin dünyaya tanıtılması ve turizm potansiyelinin değerlendirilmesi açısından önemli gelişmeler yaşanmasını ümit ediyorum."

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen de toplantının amacı ve TGA'nın faaliyetleri hakkında katılımcılarla bilgi verdi, paydaşlarla iş birliği modelinin geliştirilmesi ve Niğde'nin uluslararası ölçekli tanıtımının yapılması amacıyla yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıya, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, NİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Nebol, TGA Yönetim Kurulu Üyesi ve İç Anadolu Bölgesi Temsilcisi Birol Akman, TGA İş Geliştirme Müdürü Şebnem Tuna, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Lütfi Göncü, TÜRSAB Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Talip Aldemir, ilgili kurum müdürleri, STK ve turizm sektör temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul