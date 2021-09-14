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Niğde'de İlköğretim Haftası kutlandı

AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
Niğde'de İlköğretim Haftası kutlandı

Niğde'de 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı İlköğretim Haftası etkinliği yapıldı.

Niğde'de 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı İlköğretim Haftası etkinliği yapıldı.

Etkinlikler kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Süleyman Fethi İlkokulu'nda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, istiklal Marşı okundu.

Vali Yılmaz Şimşek, burada yaptığı konuşmada, öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.

Niğde genelinde yaklaşık 72 bin öğrencinin ders başı yaptığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"İlk ders zilinin çalmasıyla evlatlarımız yeniden okuluyla, arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve eğitim camiasının tüm paydaşları, yeni eğitim-öğretim dönemine başlamanın heyecanını ve sevincini yaşadı. Millet olarak en büyük sermayemiz, insan kaynağımız, beşeri gücümüzdür. Bugünün ve geleceğin dünyasında söz sahibi olmak istiyorsak, bu gücü en iyi şekilde kullanmak zorundayız. En kıymetli varlıklarımızı, evlatlarımızı, çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve teknoloji ile buluştururken, onları milli ve manevi değerlerimizle de donatmalıyız."

Konuşmaların ardından öğrenciler, şiirler okudu, oratoryo gösterisi sundu.

Şimşek ve protokol üyeleri daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, Niğde Belediyesi tarafından temin edilen sağlık çantasını öğrencilere dağıttı.

Programa, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Genel Meclis Başkanı Nusret Teksin, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Niğde'de İlköğretim Haftası kutlandı

Niğde'de İlköğretim Haftası kutlandı

Niğde'de İlköğretim Haftası kutlandı

Niğde'de İlköğretim Haftası kutlandı

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri
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