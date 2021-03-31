Niğde'de ilk 3 ayda 44 silah ele geçirildi

Niğde'de 2021 yılının ilk 3 ayında, 44 silah, 8 bıçak ve 137 fişek ele geçirildi.

Niğde'de 2021 yılının ilk 3 ayında, 44 silah, 8 bıçak ve 137 fişek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde sorumluluk bölgesinde 01 Ocak- 29 Mart tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda 28 tabanca, 10 av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca, 8 bıçak ve 137 fişek ele geçirdi.

Ggözaltına 51 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul