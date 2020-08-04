Niğde'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı Niğde'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirildi.

Niğde'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Şimşek, valilik toplantı salonundaki programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamındaki istihdamın korunmasına yönelik tedbirlerden kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinin İŞKUR öncülüğünde uygulandığını söyledi.

İŞKUR tarafından bugüne kadar çalışma süresini azaltan veya faaliyetini durduran 1076 iş yerinden 5 bin 689 çalışana kısa çalışma ödeneği verildiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Bir diğer tedbir olan nakdi ücret desteğiyle ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine de hak kazanan ve yaşlılık aylığı almayan işçilerimize koronavirüsle mücadele sürecinde, ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre boyunca aylık 1177 lira gelir desteği sağlandı. Nakdi ücret desteğinden 2706 çalışan faydalandı. Ayrıca bu süreçte 806 kişi de işsizlik ödeneğine hak kazandı. İstihdamın korunması kadar normalleşme süreciyle birlikte işsizliğin önlenmesi açısından istihdam artışı da büyük önem arz etmektedir. Bu minvalde İŞKUR tarafından 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında 1606 kişi özel sektörde işe yerleştirildi, işbaşı eğitim programlarıyla da 361 kişi meslek edinerek işbaşı yaptı."

Vali Şimşek, ayrıca toplantıda mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi, çocuklarının eğitime erişebilmesi, çocuk işçiliğiyle mücadele edilmesi amacıyla yapılması gerekenleri de görüşeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA