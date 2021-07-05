Niğde'de İl Afet Risk Azaltma Çalıştayı'nın ikincisi gerçekleştirildi
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Niğde'de İl Afet Risk Azaltma Çalıştayı'nın ikincisi gerçekleştirildi

Niğde'de İl Afet Risk Azaltma Çalıştayı'nın ikincisi gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Hamza Tav - Haberler | Güncel

Niğde Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda ve paydaş kurumların katılımıyla "İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) 2. Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Niğde Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda ve paydaş kurumların katılımıyla "İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) 2. Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, temel hedefin afetleri en az can ve mal kaybıyla atlatmak olduğunu söyledi.

Afet öncesinde ve afet sırasında alınacak tedbirlerin temel hedefe götüreceğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu önderliğinde 2021 yılı 'Afet Eğitim Yılı' olarak ilan edilmiş durumdadır. Bizler de ilimizde kurum ve kuruluşlarımızın kapasitelerini arttırmak, onları her yönüyle afete hazır hale getirmek ve halkımızı bilinçlendirmek amacıyla gerekli çalışmalara ilimizde de başladık. Niğde'de afet riskini azaltmak amacıyla planlama yapmak ve bu planları hayata geçirmek oldukça önem arz etmektedir. Amacımız, vatandaşlarımız için güvenli bir yaşam inşa etmektir. İlk hedefimiz de afetlerden dolayı oluşabilecek kayıpları önlemektir."

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanı Abdulkadir Tezcan ise asıl görevlerinin afet olduğunda can ve mal kayıplarını en aza indirmek olduğunu dile getirerek, "Bunları daha güçlü yapabilmenin yolu da afetin öncesinde gerekli hazırlıkları yapabilmektir. Dolayısıyla Afet öncesinde yapacağımız İl Afet Risk Azaltma Planları büyük önem taşımaktadır." dedi.

Üç gün sürecek çalıştayın ardından "İl Afet Risk Azaltma Planı" kitapçığı hazırlanacak.

Çalıştaya, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Niğde İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selami Kılıçel, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurum müdürleri ve İRAP eylemlerinden sorumlu kurum temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav

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