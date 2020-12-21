Niğde'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

NİĞDE'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Niğde- Bor kara yolunda meydana geldi. M.A. yönetimindeki 51 ABJ 361 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 35 AHU 802 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerden biri refüje çarptı, diğeri ise sürüklenip, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI